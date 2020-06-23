المكسيك تسجل انخفاضا في الحصيلة اليومية لوفيات وإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و759 حالة وفاة يوم الاثنين في انخفاض مقارنة مع حصيلة الأحد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 185 ألفا و122 شخصا، وحصيلة الوفيات 22584 حالة.

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وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة يوم الأحد أكثر من 5 آلاف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من ألف.

وعلى الرغم من الانخفاض الذي سجل الاثنين، لا يزال فيروس كورونا ينتشر بوتائر عالية، حيث تسجل كل يوم خلال الفترة الأخيرة أكثر من 4 آلاف حالة جديدة ومئات الوفيات.

وترجح السلطات المكسيكية أن الأعداد الحقيقية للمصابين والضحايا قد تكون أكثر بكثير من تلك المسجلة رسميا.

المصدر: رويترز