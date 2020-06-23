"أوشن فايكنغ" تستأنف إنقاذ المهاجرين في المتوسط

استأنفت سفينة "أوشن فايكنغ" الإنسانية التابعة لمنظمة "أس أو أس ميديتيرانيه" عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط، بعد توقف نشاطها ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية.

وغادرت "أوشن فايكنغ" التي حلت محل السفينة "أكواريوس" المعروفة في مهماتها للإنقاذ على مدى ثلاث سنوات ميناءها الأساسي في مرسيليا الفرنسية، متجهة للإبحار بين سواحل أوروبا وليبيا في المتوسط.

وقال نيكولاس رومانيوك منسق عمليات الإنقاذ على متن السفينة: "هناك زيادة حادة في عمليات الإبحار... دورنا هو إنقاذ الأرواح في وسط البحر المتوسط، حيث منطقة فارغة بين ليبيا وأوروبا" لا تدار فيها أي مهام للإنقاذ.

وأشار إلى أنه لم تعمل أي سفن إنسانية في المنطقة لعدة أسابيع خلال تفشي الوباء، مضيفا: "الآن يمكننا القول بشكل قاطع إن الناس يعبرون المتوسط على أي حال"، أي بغض النظر عما إذا كانت هناك سفن إنقاذ أم لا.

وتشير بيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى زيادة محاولات الوصول إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا في الفترة بين مطلع يناير وأواخر مايو الماضيين بـ150%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد المهاجرين الذين حاولوا عبور المتوسط على متن قوارب 8311 شخصا مقابل 3712 العام الأسبق.

المصدر: أ ف ب