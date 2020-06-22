إيطاليا تعلن عودة أوائل السياح الأوروبيين

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الاثنين، عن "عودة أوائل السياح الأوروبيين" إلى بلاده.

وأشار دي مايو، في مؤتمر صحفي مشترك عقده بـ"فيلا ماداما" في العاصمة روما مع نظيره الألماني هايكو ماس، إلى أن "الحجوزات الأولى قد بدأت في قطاع السياحة الإيطالي من ألمانيا وفرنسا وغيرهما من بلدان الاتحاد الأوروبي".

وذكر أنه، "من المبكر التكهن على أية حال بتراجع التدفقات السياحية من الخارج بسبب الوباء".

وأضاف: "لقد عملنا على ضمان تحرك مواطني منطقة شنغن الموسعة بحرية... لكن لا يمكننا توقع تدفقات سياحية كتلك التي كانت قبل الوباء".

المصدر: adnki.net