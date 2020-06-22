بلجيكا: تحذيرات من مخاطر معاودة كورونا بعد تجمعات ليلية

أثارت احتفالات ليلية حاشدة في مدينة بروكسل خلال عطلة نهاية الأسبوع، امتعاض الخبراء المعنيين بمكافحة فيروس كورونا المستجد في بلجيكا، حيث حذروا من تفشي العدوى مجددا.

وحذروا من أن الفيروس لم يختف ولا زال ساريا في البلاد، رغم استمرار ضعف وتيرة انتشاره، وأن الأمور ستزداد سوءا لو تكررت مثل هذه التجمعات.

وأكد عالم الوبائيات مارك فان رانست، على ضرورة التنبه بأن الوباء لم ينته بعد، محذرا من مغبة عودة الإصابات للارتفاع بسبب هذه التجمعات التي لم يتم خلالها التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.

ولا تزال التجمعات الكبيرة والاحتفالية ممنوعة في البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع الوباء رغم السماح للمطاعم والمقاهي بالعودة لاستقبال الزبائن ضمن شروط محددة.

وكانت الجائحة قد أودت بحياة ما يزيد عن 9600 شخصا في بلجيكا حسب أحدث الاحصائيات.

المصدر: adnki.net