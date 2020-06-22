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واشنطن تصنف 4 مؤسسات إعلامية صينية "بعثات أجنبية"

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واشنطن تصنف 4 مؤسسات إعلامية صينية
Reuters POOL New
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تصنيف 4 مؤسسات إعلامية صينية "بعثات أجنبية" عاملة على أراضي الولايات المتحدة، بما يحمله هذا التصنيف في طياته من التزامات على المدرج فيه.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس اليوم الاثنين، أن الحزب الشيوعي الصيني وخاصة خلال فترة قيادة الرئيس شي جين بينغ له، "عزز سيطرته المباشرة" على وسائل الإعلام.

وأدرجت الولايات المتحدة على قائمة "البعثات الأجنبية" التلفزيون المركزي الصيني والخدمة الإخبارية الصينية ومؤسستي "The People’s Daily" و"The Global Times".

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وأشارت الخارجية إلى أن وسائل الإعلام تصنف "بعثات أجنبية"، لأنها "مملوكة إلى حد كبير أو مسيطر عليها عمليا" من قبل حكومة أجنبية، مضيفة أن هذا القرار لا يعني فرض القيود على عمل تلك المؤسسات.

وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت 5 من المؤسسات الإعلامية الحكومية الصينية على هذه القائمة، بما فيها وكالة "شينخوا" وشبكة التلفزيون العالمية والإذاعة الدولية الصينية.

المصدر: RT

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