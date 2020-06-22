 
مباشر

كورونا يفتك بالمزيد من كوادر حملة ترامب

أخبار العالم

كورونا يفتك بالمزيد من كوادر حملة ترامب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5p9

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابة اثنين من كوادرها بكورونا، حضرا تجمع ترامب الانتخابي في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما السبت.

إقرأ المزيد
بعد إصابة منظمين بكورونا.. آلاف المقاعد شاغرة في أول تجمع انتخابي لترامب منذ بدء الجائحة
بعد إصابة منظمين بكورونا.. آلاف المقاعد شاغرة في أول تجمع انتخابي لترامب منذ بدء الجائحة

وقال المتحدث باسم حملة ترامب تيم مورتو، الاثنين: "أظهرت جولة جديدة من الفحوص لموظفي الحملة في تولسا إصابة عضوين إضافيين من الفريق المتقدم بفيروس كورونا، حضرا التجمع لكنهما كانا يرتديان الكمامات طول الفعالية".

وكان مكتب ترامب الانتخابي أكد السبت قبيل انطلاق التجمع الذي يعد الأول منذ مارس الماضي، إصابة 6 من منظمي الفعالية بالعدوى.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا