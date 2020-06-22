وفاة طفلة ثانية بفيروس كورونا في هرمزغان جنوب إيران

أعلنت جامعة هرمزغان للعلوم الطبية في إقليم هرمزغان جنوب إيران، عن وفاة طفلة ثانية بفيروس كورونا خلال أسبوع في الإقليم.

وقالت فاطمة نوروزيان مديرة دائرة العلاقات العامة في الجامعة، إن طفلة لايتجاوز عمرها 11 شهرا توفيت اليوم الاثنين، إثر إصابتها بمرض كوفيد-19 في مدينة ميناب، على الرغم من عدم إصابتها بأي مرض مزمن.

ويأتي ذلك بعد وفاة طفلة أخرى، تبلغ من العمر 10 أعوام، في مدينة بندر عباس في الإقليم ذاته الخميس الماضي، وهي كذلك لم تكن تعاني أي مرض مزمن.

ويصنف إقليم هرمزغان منذ أسابيع، إضافة إلى أقاليم جنوبية وغربية، مثل خوزستان وكردستان وأذربيجان، بؤرا حمراء بالنسبة لتفشي فيروس كورونا.

ويؤكد مسؤولو وزارة الصحة أن ذلك يعود إلى عدم التقيد بالبروتوكولات الصحية، والازدحام في الأسواق، وإقامة مراسم الأعراس ومجالس العزاء، في خرق للقيود المفروضة.

المصدر: RT