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سفير إيطاليا بتونس: الشرطي الذي أهان تونسيين في انتظار محاكمته

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سفير إيطاليا بتونس: الشرطي الذي أهان تونسيين في انتظار محاكمته
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أكد السفير الإيطالي في تونس لورنزو فنارا، إبعاد الشرطي الإيطالي الذي أجبر مهاجرين تونسيين غير شرعيين على صفع بعضهما، وفتح تحقيق معه من قبل النيابة العمومية.

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وشدد السفير على أن ما فعله الشرطي لا يمثل الأمن الأيطالي، معبرا عن أمله بأن الحادث لن يؤثر على العلاقات التونسية الإيطالية التي وصفها بـ"المتميزة".

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق هذا الأسبوع، مقطع فيديو يظهر لحظة إجبار هذ الشرطي شابين تونسيين على صفع بعضهما في أحد مراكز الأمن، وأثار الفيديو استياء التونسيين والمنظمات المدنية.

وأكد النائب التونسي عن التيار الديمقراطي، وممثل دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، في وقت لاحق، أن السلطات الإيطالية قررت إعفاء الشرطي.

المصدر: "موزاييك أف أم"

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