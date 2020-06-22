إيطاليا تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ مطلع مارس

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 23 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد، في أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ مطلع شهر مارس الماضي.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 34657 حالة حتى اليوم الاثنين، وهي رابع حصيلة في العالم لعدد ضحايا الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

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وسجلت السلطات الإيطالية 218 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و720 شخصا.

وتستمر أعداد الوفيات والإصابات الجديدة بالتراجع، حيث تم تسجيل 24 وفاة و224 إصابة أمس الأحد.

وبلغ عدد المصابين في الوقت الحالي 20637 شخصا.

وارتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 183 ألفا و426 شخصا، بعد أن تعافى من الفيروس 533 مصابا خلال اليوم الأخير.

وانخفض عدد المرضى في غرف العناية المركزة من 148 إلى 127 شخصا خلال اليوم الأخير.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية