منظمة الصحة: العالم سجل أمس أكبر عدد إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الفيروس

أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، أن العالم سجل أمس الأحد أكبر عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ ظهور الفيروس.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن "العالم سجل أكثر من 183 ألف إصابة بفيروس كورونا أمس، وهو الأكبر في يوم واحد منذ ظهور الوباء".

وأضاف جيبريسوس أن التحدي الكبير التالي هو زيادة انتاج وتوزيع ديكساميثازون وهو أول عقار يثبت فعالية في تقليل مخاطر الوفاة بين الحالات الحرجة من مرضى "كوفيد-19".

وأظهر موقع worldometers الذي يعنى بمتابعة إحصائيات تفشي فيروس كورونا، تخطي عدد الإصابات بالفيروس تسعة ملايين حالة بأنحاء العالم اليوم الاثنين في وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعا في عدد المصابين وتشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤرا جديدة للعدوى.

المصدر: رويترز