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الشرطة التركية توقف مسيرة محامين يحتجون على مشروع قانون نقابي

أخبار العالم

الشرطة التركية توقف مسيرة محامين يحتجون على مشروع قانون نقابي
Reuters
وقفة احتجاجية لمحامي أتراك أمام قصر العدل في اسطنبول ضد مشروع قانون لتنظيم نقابات المحامين
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أوقفت الشرطة التركية مسيرة نظمها كبار المحامين وهي في طريقها إلى العاصمة أنقرة للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، حول تنظيم نقابات المحامين.

وقال أرينج ساكان رئيس نقابة المحامين في أنقرة: "تم إيقاف مسيرتنا نحو العاصمة دون تقديم أي أسباب وهذا غير قانوني بالمرة".

وأضاف: "هذا يوم أسود في تركيا بسبب منع المحامين بالعنف من السير نحو العاصمة".

ووضعت الشرطة المتاريس على طريق سريعة مؤدية إلى أنقرة لمنع المتظاهرين من التقدم نحو المدينة ونشرت مشاهد لعناصر من الشرطة وهم يتصدون للمحتجين ويدفعون مشاركين فيها.

وكان حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان اقترح إدخال تعديلات على نظام الانتخاب النقابي، "بما يجعله أكثر ديمقراطية ويزيد من تمثيل المدن الأصغر".

فيما يرى المحامون المشاركون في المسيرة أن الإجراء سيمهد الطريق لتشكيل نقابات مقربة من الحكومة.

المصدر: رويترز

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