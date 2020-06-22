مشاغبو شتوتغارت يرفقون أعمالهم التخريبية بصيحات التكبير (فيديو)

انتشر على بعض وسائل الإعلام مقطع فيديو لمشاركين في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة شتوتغارت الألمانية ليل السبت الماضي، وهم ينادون "الله أكبر" ويخربون.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "Bild" الألمانية مجموعة أشخاص وهم يحاولون اجتياح محل تجاري ومن ثم يهربون بعد قدوم عناصر من الشرطة المحلية إلى موقع الحادث.

ولقي تكبير المشاركين في أعمال الشغب إدانات وانتقادات من قبل بعض الناشطين المسلمين حيث اتهموا المشاغبين بإهانة التكبير.

#Stuttgart: German Chancellor Angela Merkel has condemned the "abhorrent" riots in Stuttgart. Authorities say at least 500 people were involved in the unrest which was sparked after officers searched a male for drugs.



pic.twitter.com/rovZRS6cRh — I.E.N. (@BreakingIEN) June 22, 2020

وتحولت شتوتغارت ليل السبت الماضي إلى ساحة اشتباكات عنيفة بين نحو 500 شخص وعناصر الشرطة عقب مداهمات شنتها قوات الأمن لوكري مخدرات في المدينة.

واعتقلت الشرطة 24 شخصا قالت إن 12 منهم مواطنون ألمان بينهم 3 من أصول أجنبية، و12 أجنبيا.

المصدر: "Bild" + وكالات