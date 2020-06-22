 
مباشر
عاجل
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: لا أعرف كم عدد القصور التي زرتها بالخليج.. زرت بيوتا رائعة

مشاغبو شتوتغارت يرفقون أعمالهم التخريبية بصيحات التكبير (فيديو)

أخبار العالم

مشاغبو شتوتغارت يرفقون أعمالهم التخريبية بصيحات التكبير (فيديو)
twitter
مشاغبون في شتوتغارت الألمانية يصرخون "الله أكبر".
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5ll

انتشر على بعض وسائل الإعلام مقطع فيديو لمشاركين في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة شتوتغارت الألمانية ليل السبت الماضي، وهم ينادون "الله أكبر" ويخربون.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "Bild" الألمانية مجموعة أشخاص وهم يحاولون اجتياح محل تجاري ومن ثم يهربون بعد قدوم عناصر من الشرطة المحلية إلى موقع الحادث.

ولقي تكبير المشاركين في أعمال الشغب إدانات وانتقادات من قبل بعض الناشطين المسلمين حيث اتهموا المشاغبين بإهانة التكبير.

وتحولت شتوتغارت ليل السبت الماضي إلى ساحة اشتباكات عنيفة بين نحو 500 شخص وعناصر الشرطة عقب مداهمات شنتها قوات الأمن لوكري مخدرات في المدينة.

واعتقلت الشرطة 24 شخصا قالت إن 12 منهم مواطنون ألمان بينهم 3 من أصول أجنبية، و12 أجنبيا.

المصدر: "Bild" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا