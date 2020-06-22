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هولندا.. صفر وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ 9 مارس

أخبار العالم

هولندا.. صفر وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ 9 مارس
Reuters Piroschka Van De Wouw
مطعم في هولندا أثناء الحجر الصحي بعد تفشي كورونا
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أعلنت السلطات الصحية الهولندية، أنها سجلت 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وصفر وفيات.

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هولندا.. اعتقال العشرات خلال احتجاج على قيود كورونا
هولندا.. اعتقال العشرات خلال احتجاج على قيود كورونا

وهذا أول يوم لا يسجل فيه المعهد الوطني للصحة أي وفيات جديدة بسبب الفيروس منذ التاسع من مارس.

وتراجعت الإصابات في هولندا تدريجيا منذ أن بلغت ذروتها في بداية أبريل.

كما خففت تدريجيا إجراءات العزل العام رغم استمرار قواعد التباعد الاجتماعي.

وكانت الشرطة الهولندية اعتقلت في لاهاي عشرات الأشخاص أمس الأحد، رفضوا الانصراف من احتجاج نظموه ضد قيود التباعد الاجتماعي، التي فرضتها الحكومة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز

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