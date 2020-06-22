دي مايو: إيطاليا ستسعى لتجنب أي محاولة لتقسيم ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الاثنين، أن بلاده ستسعى لتجنب أي محاولات تقسيم لليبيا بسبب النزاع العسكري الراهن هناك، داعيا إلى حل داخلي توافقي بين الأطراف الليبية.

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وقال دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الألماني هايكو ماس إن إيطاليا "ستفعل كل شيء لتجنب أي محاولة لتقسيم ليبيا"، لافتا إلى أن "هناك حاجة إلى عملية ليبية-ليبية شاملة لتجاوز الأزمة الراهنة.

وشدد دي مايو على أن "الشعب الليبي عانى كثيرا ويستحق أن يكون صانع مصيره من دون تدخلات خارجية.

وكانت وسائل إعلام ليبية ذكرت أن رئيس "الأفريكوم" والسفير الأمريكي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا عقدوا اجتماعا مغلقا اليوم "ذو طبيعة عسكرية" في مطار زوارة.

يأتي ذلك، في وقت دعت فيه الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد العسكري في ليبيا، والالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور.

وأكد مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان عبر "تويتر" اليوم الاثنين، معارضة واشنطن الشديدة للتصعيد العسكري في ليبيا "من قبل جميع الأطراف"، مشيرا إلى أنه يجب البناء على التقدم الذي تم إحرازه خلال المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بصيغة 5 + 5، بالإضافة إلى إعلان القاهرة، ومفاوضات برلين.

المصدر: آكي+ وكالات