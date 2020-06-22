مسؤول إيراني: 20% من سكان طهران قد يكونوا مصابين بكورونا!

أعلن قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران عن تقديرات بإصابة 20% من سكان العاصمة الإيرانية بكورونا حتى الآن، ما يعني إصابة 750 ألف مواطن في المدينة التي تضم نحو 15 مليون نسمة.

وأكد علي رضا زالي، أن العوامل الاقتصادية والثقافية، تسهم في الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن أكثر الإصابات تسجل في أربعة أحياء تعتبر الأكثر ازدحاما في طهران.

وأشار المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن عددا كبيرا من أهالي العاصمة المكتظة بالسكان، ليسوا في مأمن من الإصابة بالفيروس، داعيا إلى التقيد بالإرشادات الصحية.

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وكان زالي قال أمس الأحد في اجتماع المجلس الإداري لمحافظة طهران، إن 50% من أهالي العاصمة الإيرانية معرضون للإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين السكان لا تتجاوز الـ 11%.

ولا تتوفر إحصاءات رسمية لعدد فحوصات كوفيد-19 في طهران، فيما تقول السلطات الصحية إنها تجري أكثر من 27 ألف فحص كورونا يوميا في كافة أنحاء البلاد، وإن عدد فحوصات تشخيص كورونا قد بلغ نحو مليون ونصف منذ تفشي الفيروس في إيران في مارس الماضي.

المصدر: RT