شرطة نيويورك توقف ضابطا عن العمل بعد انتشار فيديو لعملية "خنق خلال التوقيف"

علقت شرطة نيويورك عمل أحد ضابطها، بعدما ظهر في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت وهو يجثو على رقبة رجل من ذوي البشرة السمراء أثناء اعتقاله.

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وقال مفوض شرطة مدينة نيويورك ديرموت شيا في تغريدة على موقع "تويتر" إنه "بعد تحقيق سريع أجراه مكتب الشؤون الداخلية، تم تعليق عمل ضابط شرطة ضالع في حادثة خنق أثناء الاعتقال في منطقة كوينز".

وأضاف شيا أنه "في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق جاريا، ليس لدي أي شك في أن هذا الإجراء الفوري ضروري".

وأظهر مقطع الفيديو العديد من الضباط يقيدون رجلا ممدا على بطنه، وبدا أن أحد الضباط يلف ذراعه حول عنق الرجل.

CW: Police Violence



Cell phone video shot today in Queens, New York, shows NYPD Officer David Afanador choking a young man until he becomes unconscious.



Another cop actually has to stop him from continuing to choke him after he becomes unresponsive.pic.twitter.com/xiEBtaNj8V — Rebecca Kavanagh (@DrRJKavanagh) June 21, 2020

وذكرت شبكة "بي سي نيوز" أن الرجل دخل المستشفى في وقت متأخر يوم الأحد.

وحظرت إدارة شرطة نيويورك استخدام تقنية "الخنق أثناء الاعتقال" في عام 1993، لكن وفاة جورج فلويد في مينيابوليس في 25 مايو أعاد وضع تكتيكات الشرطة وأساليبها إلى دائرة الضوء مرة أخرى.

المصدر: رويترز