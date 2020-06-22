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شرطة نيويورك توقف ضابطا عن العمل بعد انتشار فيديو لعملية "خنق خلال التوقيف"

أخبار العالم

شرطة نيويورك توقف ضابطا عن العمل بعد انتشار فيديو لعملية
Reuters Caitlin Ochs
سيارة لشرطة نيويورك كتب عليها المحتجون "قاتل"
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علقت شرطة نيويورك عمل أحد ضابطها، بعدما ظهر في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت وهو يجثو على رقبة رجل من ذوي البشرة السمراء أثناء اعتقاله.

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وقال مفوض شرطة مدينة نيويورك ديرموت شيا في تغريدة على موقع "تويتر" إنه "بعد تحقيق سريع أجراه مكتب الشؤون الداخلية، تم تعليق عمل ضابط شرطة ضالع في حادثة خنق أثناء الاعتقال في منطقة كوينز".

وأضاف شيا أنه "في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق جاريا، ليس لدي أي شك في أن هذا الإجراء الفوري ضروري".

وأظهر مقطع الفيديو العديد من الضباط يقيدون رجلا ممدا على بطنه، وبدا أن أحد الضباط يلف ذراعه حول عنق الرجل.

وذكرت شبكة "بي سي نيوز" أن الرجل دخل المستشفى في وقت متأخر يوم الأحد.

وحظرت إدارة شرطة نيويورك استخدام تقنية "الخنق أثناء الاعتقال" في عام 1993، لكن وفاة جورج فلويد في مينيابوليس في 25 مايو أعاد وضع تكتيكات الشرطة وأساليبها إلى دائرة الضوء مرة أخرى.

المصدر: رويترز

 

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