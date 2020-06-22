الكرملين يعلق على تصريحات بولتون حول بوتين

تضم مذكرات المستشار الأمريكي السابق جون بولتون تقييمات مختلفة تتعلق بالرئيس فلاديمير بوتين يمكن الموافقة على بعضها وعدم الموافقة على البعض الآخر، لكن لا يمكن إعطاء تقييم عام لها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "على الأغلب، لا نود التعليق على تقييماته فيما يتعلق بالوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا ليس من شأننا. وكذلك لا نريد التعليق على التقييم الذي أعطاه بولتون لرئيس بلاده، والذي عمل كمستشار له لمدة عام، هذا أيضا أمر لا يخصنا".

وأضاف بيسكوف: "فيما يتعلق بتقييماته لرئيسنا، هناك تقييمات مختلفة، يمكنك الموافقة على شيء منها، وعدم الموافقة على شيء آخر. لذلك، يجب النظر إلى كل مقطع على انفراد، على الأغلب لا يمكن إعطاء تقييم عام".

وشدد بيسكوف، على أنه لا يعلم، ما إذا كان الرئيس بوتين قد نظر بشكل سلبي أو إيجابي إلى كتاب بولتون.

المصدر: نوفوستي