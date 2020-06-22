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كوريا الشمالية تركب مكبرات للصوت في مناطق حدودية

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كوريا الشمالية تركب مكبرات للصوت في مناطق حدودية
Reuters KIM HONG-JI
الحدود بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية
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أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الاثنين، بأن كوريا الشمالية أعادت تركيب مكبرات الصوت للحرب الإعلامية ضد جارتها الجنوبية في مناطق حدودية.

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يأتي ذلك، في وقت أفادت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية بأن بيونغ يانغ تستعد لإرسال حوالي 12 مليون منشور دعائي إلى كوريا الجنوبية بواسطة حوالي 3 آلاف بالون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنه تمت طباعة 12 مليون منشور من جميع الأنواع، في مؤسسات النشر والطباعة على جميع المستويات في العاصمة.

كما يأتي غداة إرسال مجموعات صغيرة من الجنود للمناطق الحدودية للقيام بإزالة الأحراش وصيانة الطرق، ما يثير المخاوف من إمكانية تنفيذها لتهديدها بالقيام بعمل عسكري ضد جارتها.

وتهدد كوريا الشمالية بإعادة نشر قواتها في منطقتي مجمع كيسونغ الصناعي وجبل كومكانغ السياحي، بالإضافة إلى استعادة مواقع حرس الحدود التي تمت إزالتها بموجب الاتفاقية.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مع تصعيد بيونغ يانغ خطابها ضد سيئول، وتفجيرها مكتب الاتصال المشترك في كيسونغ يوم 16 يونيو، وتهديدها بالقيام بعمليات عسكرية ضد الجنوب.

من جانبه، حذر الجيش الكوري الجنوبي بلهجة قوية غير معتادة من أنه سيرد بقوة إذا قام الشمال بأي استفزاز عسكري.

المصدر: يونهاب

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