بولتون: ترامب طالب اليابان بزيادة إنفاقها على القواعد الأمريكية بأكثر من أربعة أضعاف

نقلت وكالة "كيودو" عن مذكرات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، أن واشنطن، طالبت طوكيو في عام 2019، بزيادة إنفاقها على القواعد الأمريكية بأكثر من أربعة أضعاف.

وذكرت، أن الجانب الأمريكي طالب اليابان، بإنفاق 8 مليارات دولار سنويا على صيانة القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد.

وقال بولتون في مذكراته، إنه وفقا لتعليمات الرئيس دونالد ترامب، نقل مثل هذا الطلب إلى القيادة اليابانية في يوليو 2019 خلال زيارته إلى طوكيو.

وجاء في مذكرات بولتون، أن ترامب أمر مساعده بالتهديد بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من اليابان، إذا رفضت زيادة تكاليف صيانة القواعد.

حتى الآن، بقيت الحكومة اليابانية، تدحض رسميا الشائعات بأن واشنطن تطالبها بزيادة الإنفاق بشكل حاد على صيانة المنشآت العسكرية الأمريكية.

وبلغ إنفاق طوكيو للحفاظ على القواعد العسكرية الأمريكية في السنة المالية 2019 (المنتهية في 31 مارس 2020) 197.4 مليار ين (أكثر من 1.8 مليار دولار بسعر الصرف الحالي).

وتدفع اليابان، جميع فواتير الخدمات المختلفة المقدمة لهذه القواعد، وتتحمل أيضا رواتب موظفيها المحليين.

المصدر: تاس