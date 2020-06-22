واشنطن قلقة من احتجاز فيكتور باباريكو في بيلاروس

قال ممثل الخارجية الأمريكية، في حديث لمراسل "تاس" يوم الأحد، إن الإدارة الأمريكية منزعجة وقلقة من اعتقال فيكتور باباريكو المرشح للانتخابات الرئاسية في بيلاروس.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي: "أثار قلقنا، خبر اعتقال فيكتور باباريكو المعارض للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو".

وأكد الدبلوماسي، أن بلاده تصر على خلفية هذا النبأ على أن تكثف مينسك جهودها لضمان حقوق الإنسان.

وقال: "ما زلنا نحث حكومة بيلاروس، على اتخاذ خطوات لتحسين سجلها الحافل في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تلك التي تم التعهد بها في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

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وفي نفس الوقت، حذر الدبلوماسي، من أن الحكومة الأمريكية ربطت مباشرة تعميق العلاقات الثنائية مع بيلاروس بتحسين وضع حقوق الإنسان في الجمهورية.

وقال إن "احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع السلمي والتعبير، يعتبر مفتاحا لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وبيلاروس".

المصدر: تاس