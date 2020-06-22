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باريس: إعادة 10 أطفال فرنسيين من سوريا

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باريس: إعادة 10 أطفال فرنسيين من سوريا
Reuters
طفلة نازحة من ريف إدلب الجنوبي في مخيم عتمة
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنه جرى إعادة 10 أطفال فرنسيين من مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا إلى فرنسا.

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وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن هؤلاء الأطفال تم تسليمهم إلى السلطات الفرنسية.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر فرنسي أن باريس تريد إعادة قسم من نحو 150 طفلا من أبناء "جهاديين" فرنسيين، تم الإبلاغ عن وجودهم في سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد، الذين يبحثون عن حل لمسألة المقاتلين الأجانب الشائكة في ظل رفض الغربيين استعادتهم.

وهؤلاء الأطفال يتواجدون في شمال سوريا مع أمهاتهم في مخيمات يديرها المقاتلون الأكراد، منذ انهيار تنظيم "داعش" عام 2017.

وتستبعد فرنسا أي عمليات لإعادة راشدين أو مقاتلين أو زوجات يعتبرن ناشطات في التنظيم، رغم مطالبة محامي العائلات بذلك.

المصدر: رويترز+ أ ف ب

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