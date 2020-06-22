لأول مرة.. أقل من 30 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية منذ شهر

تراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى عتبة 10 حالات لأول مرة في شهر يونيو.

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وقالت سلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنه تم اكتشاف 17 إصابة جديدة يوم أمس الأحد، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12438.

ومقارنة مع اليوم الذي سبقه، انخفض العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بمقدار 31 حالة، فيما بقي عدد الوفيات دون تغيير عند عتبة 280 حالة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة 20 حالة منذ 26 مايو الماضي، حيث سجلت 19 حالة.

ويرجع انخفاض العدد جزئيا إلى تراجع عدد الفحوصات اليومية في عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: يونهاب