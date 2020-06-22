كوريا الشمالية: مستعدون لإرسال 12 مليون منشور إلى الجنوب

أفادت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية اليوم الاثنين، بأن بيونغ يانغ تستعد لإرسال حوالي 12 مليون منشور دعائي إلى كوريا الجنوبية بواسطة حوالي 3 آلاف بالون.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنه تمت طباعة 12 مليون منشور من جميع الأنواع، في مؤسسات النشر والطباعة على جميع المستويات في العاصمة.

وأضافت أن معدات ووسائل مختلفة لتوزيع المنشورات، بما في ذلك أكثر من 3000 بالون من أنواع مختلفة، قادرة على نشر المنشورات في عمق كوريا الجنوبية.

ولم تذكر وكالة الأنباء موعد إرسال المنشورات، لكن يبدو أن كوريا الشمالية سترسل المنشورات في غضون بضعة أيام. ويرى البعض أنها سترسل المنشورات يوم 25 يونيو بمناسبة الذكرى السنوية السبعين للحرب الكورية.

وهددت بيونغ يانغ بإرسال منشورات دعائية إلى الجنوب، انتقاما من فشله في منع المنشقين الشماليين والنشطاء الآخرين من إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية، على الرغم من اتفاق القمة عام 2018 الذي يحظر مثل هذا النشاط.

ويوم السبت، أعربت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية عن أسفها إزاء خطة كوريا الشمالية لإرسال منشورات، وطالبت بيونغ يانغ بسحب خطتها على الفور، واصفة ذلك بأنه يمثل انتهاكا لاتفاق القمة بين الكوريتين.

ورفضت جبهة الوحدة لكوريا الشمالية التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريين، الطلب، وقالت إنها لا تنوي إلغاء أو تعديل خطة إرسال المنشورات، واصفة اتفاقية القمة بأنها "وثيقة ميتة".

المصدر: يونهاب