ترامب يكشف سبب امتناعه عن فرض عقوبات أكثر شدة على بكين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه امتنع عن فرض عقوبات أكثر شدة على الصين لتعاملها مع الإيغور المسلمين في شينجيانغ، من أجل تفادي تأثير تلك الإجراءات على الصفقة التجارية مع بكين.

وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح لموقع "أكسيوس" الإعلامي الأمريكي: "كانت لدينا صفقة تجارية كبرى وأنا عقدت صفقة عظيمة حول مشتريات محتملة بقيمة 250 مليار دولار".

وجاء ذلك ردا على سؤال لماذا لم يقم ترامب بتفعيل العقوبات ضد مسؤولين كبار في الحزب الشيوعي الصيني، تتهمهم واشنطن بانتهاك حقوق الإنسان.

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وكان ترامب قد وقع يوم الأربعاء الماضي على تشريع يدعو لفرض عقوبات على الصين بسبب طريقة تعاملها مع الإيغور، لكنه أكد أنه يحتفظ بحق أن يحدد كيف ستطبق تلك الإجراءات تجاه الصين.

يذكر أن اتفاق المرحلة الأولى بشأن التجارة الذي توصلت إليه واشنطن وبكين، والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي، ينص على قيام الصين بشراء بضائع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على الأقل خلال سنتين.

المصدر: رويترز