بولتون يعلن أنه سيصوت لبايدن لا لترامب في انتخابات الرئاسة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق الجمهوري جون بولتون، أنه سيصوت لصالح المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن في انتخابات الرئاسة المقبلة، ولن يدعم الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال بولتون لصحيفة "ديلي تلغراف": "في 2016 دعمت ترامب على حساب هيلاري كلينتون. والآن، بعد أن رأيت هذا الرئيس عن كثب، لا يمكنني القيام بذلك مرة أخرى. إنني قلق على البلاد، وهو ليس مرشحا جمهوريا... أريد أن أدعمه".

وشدد بولتون خلال هذه المقابلة التي أجراها في إطار حملة الترويج لكتابه الجديد "الغرفة حيث حدث ذلك"، أصر بولتون على أن نيته التصويت لصالح بايدن ليست خيانة لانتمائه الجمهوري.

المصدر: "سي إن إن"

