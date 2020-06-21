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"الصحة العالمية" تعلن تسجيل رقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Peter Graff
شعار منظمة الصحة العالمية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 183020 إصابة بفيروس كورونا حول العالم في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات المسجلة في يوم واحد.

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وأشارت المنظمة في تقريرها اليومي إلى أن الأمريكيتين سجلتا أكبر عدد من الإصابات الجديدة (أكثر من 116000).

وكان آخر رقم قياسي للإصابات الجديدة في يوم واحد سجل في 18 يونيو (181232 حالة).

وأوضحت المنظمة أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس تجاوز 8.7 مليون، فيما تم إحصاء أكثر من 461000 وفاة.

المصدر: "رويترز"

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