إدارة ترامب تسعى لإنهاء برنامج "الحالمين"‭ ‬للهجرة خلال ستة أشهر

قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عازمة على إنهاء برنامج "الحالمين" للهجرة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأوضح وولف لشبكة "إن.بي.سي" أن إدارة ترامب تعتبر البرنامج غير قانوني، مضيفا أن المحكمة العليا لا تختلف معه، على الرغم من إصدارها يوم الخميس الماضي حكما يمنع ترامب من إنهاء البرنامج.

وأضاف: "لم يتضمن قرار (القضاة) في أي جزء منه ما يشير إلى أن البرنامج قانوني. هم ببساطة لم تعجبهم الحيثيات والإجراءات التي استخدمناها".

وعرقلت المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس جهود ترامب لإلغاء البرنامج الذي أصدره سلفه باراك أوباما ويحمي ما يقرب من 649 ألف مهاجر من الترحيل.

وقال ترامب السبت إن إدارته ستعيد تقديم خطط لإلغاء البرنامج، لكنه لم يذكر كيف.

المصدر: "رويترز"