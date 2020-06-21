وزير العدل الأمريكي يحتذي بترامب في التحذير من الاقتراع عبر البريد

انتقد وزير العدل الأمريكي وليام بار الأحد خيار الاقتراع عبر البريد في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أنه يمكن أن يفتح الأبواب أمام التزوير.

وقال بار للشبكة الإخبارية الأميركية إن الاقتراع عبر البريد "يفتح الأبواب على مصاريعها أمام احتمالات التزوير"، ويقوض ثقة الشعب بنزاهة نتائج الانتخابات.

وأضاف أن بطاقات الاقتراع قد تسرق من العلب البريدية، وأن قوة خارجية قد تعمد إلى طباعة "عشرات آلاف بطاقات الاقتراع المزورة" للتلاعب بالنتائج، لكن خبراء في شؤون الانتخابات شككوا في إمكان حصول هذا.

وكان الرئيس دونالد ترامب حذر مرارا من مخاطر هذه الممارسة في الاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في نوفمبر، غير أنه لم يقدم أي أدلة على أنها تزيد احتمالات التزوير.

وجاء في تغريدة أطلقها الرئيس الأميركي الشهر الماضي أن "الاقتراع عبر البريد سيؤدي إلى تزوير كبير وإساءة استخدام كما سيؤدي إلى نهاية حزبنا الجمهوري العظيم".

واعتبر معارضون ديمقراطيون أن ترامب الذي حذر من إمكان حصول تزوير للاقتراع قبل فوزه المفاجئ في انتخابات العام 2016، يجهز الأرضية لاحتمال خسارته الانتخابات الرئاسية في مواجهة الديمقراطي جو بايدن الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي.

المصدر: "أ ف ب"