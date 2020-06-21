نصب تمثال للينين في ألمانيا رغم معارضة السلطات

نصب "الحزب الماركسي اللينيني الألماني" اليساري تمثالا لقائد ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا فلاديمير لينين.

ونصب الحزب التمثال الذي يبلغ ارتفاعه مترين أمام مقره في مدينة غيلزنكيرشن الغربية، على الرغم من المعارضة من قبل السلطات المحلية وأتباع الحركة اليمينية المتطرفة وأنصار حزب "التحالف المسيحي الديمقراطي"، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل.

وحاولت سلطات المدينة منع نصب التمثال وأطلقت وسما على الإنترنت بعنوان "لا مكان للينين"، فيما رفض القضاء المحلي الدعوى المرفوعة ضد التمثال، وأزيح الستار عنه أمس السبت.

وقال المتحدث باسم "الحزب الماركسي اللينيني الألماني" بيتر فايسبفينينغ في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن التمثال تم صنعه عام 1957 في تشيكوسلوفاكيا، ويبلغ طوله مترين و15 سنتيمترا.

وأضاف: "اشتريناه عبر ebay من بائع في النمسا وقررنا نصبه لأنه لم تتم إقامة أي تمثال للينين في ألمانيا الغربية حتى الآن".

ولينين من أبرز ممثلي الفكر اليساري، وقاد الثورة الاشتراكية الروسية في أكتوبر 1917 التي خلصت إلى قيام الاتحاد السوفييتي في 30 ديسمبر 1922.

المصدر: وكالات