مسؤول أفغاني: طالبان تخطف عشرات المدنيين

أكد مسؤول أفغاني أن مقاتلي حركة "طالبان"، اختطفوا حوالي 30 مدنيا وسط البلاد على مدار الأسبوع الأخير، وسط مساع لبدء محادثات سلام.

وقال نائب حاكم إقليم دايكندي بوسط البلاد محمد علي أوروزجاني اليوم الأحد، إن "رجال طالبان أخذوا الرهائن بعد أن هربت امرأة من قرية تخضع لحكم الحركة في إقليم مجاور".

وأضاف: "المقاتلون أفرجوا عن حوالي 26 شخصا بينهم نساء وأطفال، وقيادات عشائرية تتوسط للإفراج عن الباقين".

من جهته، نفى متحدث باسم "طالبان"، قيام الحركة بعملية خطف للمدنيين.

ووقعت طالبان في فبراير الماضي، اتفاقا مع الولايات المتحدة لسحب قواتها، يرمي لتمهيد السبيل أمام إجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تقريرا اليوم الأحد، يثير المخاوف من 15 هجوما استهدفت العاملين في مجال الرعاية الصحية والمنشآت الصحية خلال جائحة فيروس كورونا، وحملت المسؤولية عن أغلبها لطالبان.

المصدر: "رويترز"