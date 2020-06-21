بريطانيا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 128 حالة أمس

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، تراجعا كبيرا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 43 حالة جديدة مقابل 128 في الإحصائية المنشورة أمس السبت.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 20 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 43 حالة، لتصل إلى مستوى 42632.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا كبيرا في الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي كانت تتجاوز في الأيام الماضية حاجز 100 حالة، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 18 يونيو 135 متوفيا، وفي 19 يونيو 173، وفي 20 يونيو 128.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1221 حالة جديدة ليبلغ مستوى 304331.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع في مؤشر الإصابات اليومية في المملكة المتحدة مقارنة مع بيانات أمس، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 18 يونيو 1218 حالة، وفي 19 يونيو 1346، وفي 20 يونيو 1295.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.

المصدر: RT