تركيا ترفض الانتقادات الأمريكية لعملياتها العسكرية في شمال العراق وتعتبرها مخجلة!

رفض المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، انتقادات لجنة أمريكية، لعمليات "مخلب النمر"، و"مخلب النسر" للجيش التركي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

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وفي بيان خطي اليوم الأحد، أكد أقصوي أن "الولايات المتحدة أيضا تصنف منظمة "بي كا كا" على أنها منظمة إرهابية، إلا أن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF)، التي تدعي الدفاع عن حرية الأديان في العالم، تغض الطرف عن ممارسات أذرع المنظمة في العراق وفي سوريا متمثلة بتنظيم ب ي د/ي ب ك من ظلم السكان المحليين بمن فيهم الأكراد، واتباع أساليب الترهيب وسياسة الانفصال".

وقال أقصوي: "إن انتقاد مكافحة بلادنا للإرهاب، والتحول لأداة في الدعاية السوداء لمنظمة بي كا كا، هي بأقل الأوصاف، مدعاة للخجل".

يذكر أن اللجنة تأسست من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1998 بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لتقديم توصيات فيما يتعلق بالحريات الدينية حول العالم.

وفجر الأربعاء، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، في منطقة حفتانين شمالي العراق، ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتحصنين في الجبال.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية للجيش التركي في شمالي العراق ضد مقاتلي الحزب الكردي، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الاثنين.

المصدر: "الأناضول"