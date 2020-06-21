كورونا في كوريا الجنوبية.. زيادة في الإصابات المحلية رغم تراجع وتيرة الوباء

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، عن تسجيل قرابة 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الكورية الجنوبية رصد 48 إصابة جديدة بالوباء خلال يوم أمس السبت، تعود 27 منها إلى العاصمة سيئول وضواحيها، ما يرفع إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في البلاد إلى 12421، بينها 10868 حالة شفاء.

وتمثل حصيلة إصابات أمس انخفاضا بـ19 حالة مقارنة مع اليوم السابق، غير أن هذا التراجع جاء على حساب الحالات الوافدة، مع تسجيل ارتفاع في عدد الحالات المحلية.

ولفتت المراكز إلى أن 40 من الإصابات الجديدة محلية، مع استمرار تسجيل إصابات جماعية في سيئول وضواحيها ومدينة دايجون.

وتوفى حتى الآن 280 شخصا في كوريا الجنوبية جراء إصابتهم بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، دون تسجيل وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: شينخوا