 
مباشر

نتنياهو: ارتدوا الكمامات وتباعدوا أو سنغلق البلاد مجددا!

أخبار العالم

نتنياهو: ارتدوا الكمامات وتباعدوا أو سنغلق البلاد مجددا!
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o59n

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن البيانات الجديدة للمصابين بكورونا مقلقة وخطيرة، وهذا يوحي بصورة قاتمة، مؤكدا على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد أو العودة للإغلاق.

إقرأ المزيد
إسرائيل.. وفاة واحدة ونحو 300 إصابة جديدة بكورونا
إسرائيل.. وفاة واحدة ونحو 300 إصابة جديدة بكورونا

وأمرت وزارة الصحة إلاسرائيلية المستشفيات اليوم الأحد، بإعادة فتح أقسام كورونا إثر تصاعد الفيروس في الأسابيع الأخيرة.

وتزامنت هذه التعليمات مع صدور تقرير عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، حذر من ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة، وأوصى بفرض قيود على الاحتفالات والتجمهر في القاعات المغلقة، مع تشجيع إقامة الاحتفالات في الأماكن المفتوحة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أغلقت المستشفيات أجنحة كورونا المخصصة بسبب انخفاض عدد المرضى الجدد، لكن في الآونة الأخيرة حدثت زيادة جديدة في عدد المرضى.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، تم تشخيص 294 مريضا جديدا أمس السبت، أما عدد المرضى النشطين فبلغ 4669 مريضا. وتم إدخال 192 من المرضى إلى المستشفى، بزيادة قدرها 31 عن يوم الجمعة. وعدد المرضى الخطرين 40.

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا