أوكرانيا.. العثور على مخبأ لوثائق القوميين المتعصبين

عثرت مجموعة بحث وتنقيب، في مقاطعة لفوف غرب أوكرانيا، على مخبأ مع وثائق أرشيفية يزيد عمرها عن 70 عاما.

وكانت الوثائق محفوظة في علبتين من المعدن، ومخبأة في الغابة، وتضم العديد من الكتب والمجلات والوثائق العائدة لمنظمة القوميين الأوكرانيين "جيش المتمردين الأوكراني" (OUN-UPA)، وهي منظمة متطرفة محظورة في روسيا، كانت تحت قيادة، ستيبان بانديرا ورومان شوخفيتش.

ويعتقد المختصون أن الوثائق، قد تحتوي على مواد تخص بطل الاتحاد السوفيتي سيدور كوفباك.

ونقلت قناة TSN عن أحد المختصين: "لم نراجعها بعد بالتفصيل. هذا كنز وطني. ويجب توخي الحذر أثناء العمل مع الوثائق لأن أي تصرف غير صحيح سيعرضها للتلف".

وذكر أنه، تم الآن نقل الوثائق إلى متحف التاريخ المحلي في لفوف، وسيتم إرسالها للترميم.

المصدر: KP.RU