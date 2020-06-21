"تويتر" يحظر حساب ناشطة يمينية "لعنصريتها وتأييدها الأعمى لترامب"

حظر "تويتر" حساب المعلقة والناشطة اليمينية البريطانية، كايتي هوبكنز، "لعنصريتها" وانتقادها الدائم في الفترة الأخيرة، لحركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

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وعلاوة على معارضتها للحركة المناهضة للعنصرية، اعترضت هذه الناشطة حتى على قرار الحكومة البريطانية تقديم وجبات غذائية للأطفال المحتاجين خلال العطل المدرسية.

وقالت شركة "تويتر" إنها أغلقت الحساب بشكل دائم، لـ"الحفاظ على أمان المنصة"، بعد انتهاك الناشطة اليمينية السياسات المتعلقة بالسلوك المسيء.

وصرحت شركة "تويتر" في بيان بأن حساب هوبكنز تم حظره، إثر تغريداتها المحرضة والمعادية لسياسات الأمان في الموقع، وأشارت إلى أنه "لا مكان على المنصة العالمية للسلوك المسيء أو الذي يحض على الكراهية"، وأكدت أنها لن تتسامح مع مثل هذه التغريدات، ومستمرة في اتخاذ إجراءات مماثلة عند مخالفة سياساتها.

وحظرت "تويتر" الحساب بعدما أبدت هوبكنز استياءها من عدم حصولها على الإشارة الزرقاء الخاصة بتوثيق الحسابات، وأكد المتحدث باسم الشركة، لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن المنصة أقدمت على هذه الخطوة، يوم أمس الجمعة.

وتعرف هوبكنز بالتغريدات اليمينية المحرضة، وبرسائل تأييدها الأعمى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ومعاداتها للمهاجرين.

وقامت باستفزاز المهاجرين من خلال مقارنتهم بـ"الصراصير" وزعمت هوبكنز بأن صورة الطفل السوري التي صدمت العالم، إيلان الكردي، مفبركة، وفي تغريداتها الأخيرة قبل الحظر، احتفلت بجذب 1.1 مليون متابع، وحثت معجبيها على متابعتها على "إنستغرام".

المصدر:"عرب 48"