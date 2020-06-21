هونغ كونغ.. نقابات عمالية تخفق في حشد تأييد لإضرابات ضد قانون الأمن

فشلت نقابات عمالية مطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ في الحصول على دعم كاف لتنظيم إضرابات ضد قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين، في ضربة لحركة الاحتجاج في المدينة التي تحكمها الصين.

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وفقدت المظاهرات المناهضة للحكومة زخمها بعد عام من الاضطرابات التي كثيرا ما شابها عنف، وذلك بسبب زيادة خطر التعرض للاعتقال بعد إخفاق تجمعات في الحصول في الآونة الأخيرة على موافقة الشرطة بسبب قيود فيروس كورونا على التجمعات الضخمة.

وكان الهدف من تنظيم إضراب هو فتح مجال جديد للمقاومة، ولكن منظمين قالوا إن 8943 نقابيا فقط شاركوا في استطلاع وهو ما يقل عن حد الستين ألف عضو اللازم للمضي قدما حتى مع دعم 95% من الأصوات لذلك.

وفي وقت سابق وصفت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، المعارضين المشاركين في الحملة الرافضة لخطة بكين لفرض قانون الأمن الوطني في المدينة بأنهم "أعداء الشعب".

المصدر: "رويترز"