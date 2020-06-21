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وزير الصحة الإيراني: سنعيش مع فيروس كورونا لعامين على الأقل

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وزير الصحة الإيراني: سنعيش مع فيروس كورونا لعامين على الأقل
Reuters
صورة أرشيفية/ إيران
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قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اليوم الأحد، إن بلاده لا تزال تواجه الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا الذي سيبقى لمدة عامين على الأقل.

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وأضاف الوزير في بيان له: "لا نزال في الموجة الأولى من كورونا، وسلوك الفيروس في جنوب إقليم كرمان يختلف عن سلوكه في أقاليم ومدن أخرى كهرمزغان وميناب وبندر عباس".

وتابع: "أكثر من 87 % من المصابين بالفيروس في إيران يعانون السمنة والسكري والأمراض المزمنة".

وبلغ إجمالي المصابين بالوباء في إيران 202 584 حالة مؤكدة، توفي من بينهم 9 507 شخصا، وتعافى 161 384.


المصدر: RT

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