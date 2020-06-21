وزير الصحة الإيراني: سنعيش مع فيروس كورونا لعامين على الأقل

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اليوم الأحد، إن بلاده لا تزال تواجه الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا الذي سيبقى لمدة عامين على الأقل.

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وأضاف الوزير في بيان له: "لا نزال في الموجة الأولى من كورونا، وسلوك الفيروس في جنوب إقليم كرمان يختلف عن سلوكه في أقاليم ومدن أخرى كهرمزغان وميناب وبندر عباس".

وتابع: "أكثر من 87 % من المصابين بالفيروس في إيران يعانون السمنة والسكري والأمراض المزمنة".

وبلغ إجمالي المصابين بالوباء في إيران 202 584 حالة مؤكدة، توفي من بينهم 9 507 شخصا، وتعافى 161 384.



المصدر: RT