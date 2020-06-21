ترامب يشرح لماذا بالكاد نزل على الدرج بعد إلقاء الخطاب

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تقارير لوسائل الإعلام، ذكرت أنه قد يكون مصابا بمرض باركنسون.

وقال ترامب: "قضيت ساعات على المنصة. ساعات! تحت الشمس. وعندما عدت إلى المنزل كانت بشرتي قد تسفّعت بعض الشيء. ألقيت كلمة هناك، وقدمت التحية ساعة أو أكثر. ثم قال الجنرال إنه يمكننا مغادرة المنصة. وغادرنا فعلا". وهنا ابتعد ترامب عن الميكروفون إلى الدرج عند حافة المنصة، وأشار هناك إلى نعل حذائه.

وأضاف ترامب: "كانت المنصة أعلى من هذه. والمنحدر بمسافة عشرة ياردات (حوالي تسعة أمتار). وقلت: "جنرال! لدي مشكلة لأن نعل حذائي من الجلد، وهو جيد للمشي على سطح مستو، لكنه يعيق المشي على المنحدر. أخشى الوقوع، لأن المنحدر من الفولاذ بدون درابزين، مثل حلبة التزلج. قلت: "جنرال، لا يمكنني الوصول إلى هناك دون الوقوع".

وذكر ترامب، أن الجنرال عرض عليه أن يتمسك به حتى لا يتزحلق ولكن ترامب لم يرغب بذلك، لأنه كان على ثقة من أن وسائل الإعلام ستثير ضجة مفتعلة حول ذلك.

في وقت سابق، ظهرت في وسائل الإعلام الأمريكية تكهنات حول وجود مشاكل صحية لدى ترامب، وذلك بعد خطابه في حفل التخرج في الأكاديمية العسكرية في ويست بوينت في نيويورك. هذه التكهنات ظهرت بعد أن ارتجفت يد ترامب وهو يحمل كوبا من الماء، فاضطر لمسكها باليد الأخرى، وعند نزوله على منحدر خفيف، سار متوترا وتمسك بالعسكري المرافق له.

المصدر: نوفوستي