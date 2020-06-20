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ترامب: لا علاقة لي بإقالة كبير المدعين الفدراليين في نيويورك

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ترامب: لا علاقة لي بإقالة كبير المدعين الفدراليين في نيويورك
Reuters JPR
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون له علاقة بإقالة كبير المدعين الفدراليين في نيويورك جيفري بيرمان المشرف على محاكمة عدد من مساعديه.

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وقال ترامب قبل التوجه لتجمع حملته في أوكلاهوما: "أمر (الإقالة) يعود إلى المدعي العام ويليام بار. هو يعمل على ذلك، هذه وزارته. لدينا مدع عام قادر، ولذلك الأمر متروك له، أنا لست مسؤولا عن ذلك الأمر".

وكان المدعي العام الأمريكي ويليام بار، أعلن أن ترامب أقال بيرمان بعد أن رفض التنحي طوعا.

وقال بار في رسالة وجهها إلى بيرمان الذي شغل منصب رئيس دائرة الادعاء العام في منطقة منهاتن بنيويورك، إنه "فوجئ وشعر بخيبة أمل" بسبب تصريح بيرمان العلني الذي أصدره في وقت متأخر الجمعة ورفض فيه تقديم استقالته، معتبرا أن بيرمان بخطوته هذه "حول الخدمة العامة إلى مسرحية".

وأضاف: "طلبت من الرئيس إبعادك من اليوم، وقد فعل ذلك".

المصدر: وكالات

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