رئيس ساحل العاج السابق يعلن مشاركته في انتخابات 2020

قال رئيس ساحل العاج السابق هنري كونان بيدييه، إنه سيخوض مرة أخرى انتخابات الرئاسة التي ستجرى في البلاد في أكتوبر المقبل.

ويعتبر ترشح بيدييه، أحدث منعطف في استعداد مضطرب لاقتراع مفتوح، بعد أن قال الرئيس الحالي الحسن واتارا إنه لن يخوض الانتخابات مرة أخرى، بعد عشر سنوات في الحكم.

وقال بيدييه لأعضاء ائتلافه: "فوجئت وأشعر بالسعادة أيضا بمحتوى رسائلكم التي تطالبني بأن أكون مرشحا في الانتخابات... أشعر بتكريمكم".

وكان بيدييه (86 عاما) رئيسا من عام 1993 إلى عام 1996 وتشكل الائتلاف بين الحزب الديمقراطي لساحل العاج الذي يتزعمه، وحزب التجمع من أجل الجمهورية الذي يتزعمه واتارا عام 2005، وكان الهدف منه أن يهيمن على الحياة السياسية لأجيال ويساعد في إنهاء الصراعات السياسية التي أدت إلى الحرب الأهلية قبل ذلك بثلاث سنوات.

المصدر: رويترز