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فرنسا تسجل 19 وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فرنسا تسجل 19 وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters /FW1F/barbara Lewis
تدابير احترازية ضد كورونا في فرنسا
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بواقع 19 حالة منذ أمس الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 29633.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.

وانخفض عدد المرضى بالفيروس الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى 9837 بعد أن كان 9970 أمس الجمعة.

ويخضع 715 مصابا بالفيروس للعلاج في وحدات العناية المركزة، أي بانخفاض قدره 12 حالة عن يوم أمس.

المصدر: "رويترز"

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