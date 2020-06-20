إيران تدرس منح إعفاءات لشركات الطيران من رسوم عبور أجوائها

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول كبير بقطاع الطيران قوله، "إن الحكومة تعد خططا لحسومات لبعض شركات الطيران الأجنبية على رسوم عبور أجواء إيران".

وقال ناصر أغاي مدير شركة المطارات والملاحة الجوية، إن الحسومات ستذهب لأكبر ثماني شركات تزيد رحلاتها بواقع 20 بالمئة.

وصرح أغاي بأن الحسومات المزمعة ستحتاج لموافقة الحكومة.

وإيران واحدة من عدة دول تفرض ما يسمى برسوم التحليق وتستخدم عوائدها في العادة لتمويل خدمات منها المراقبة الجوية وبيانات الطقس.

وكانت شركات الطيران الرئيسية تغير مساراتها أو تلغي رحلاتها في يناير 2020 لتفادي المجال الجوي فوق العراق وإيران عقب هجوم صاروخي إيراني على قوات أمريكية بالعراق.

المصدر: رويترز