العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قبل يومين

أفادت مراسلة RT، بأن الجيش الإسرائيلي عثر على جندي تابع له فقد منذ يوم الخميس مقتولا بالرصاص، مشيرة إلى أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في الحادث.

وأفاد موقع "روتر نت" العبري، بأنه تم العثور على الجندي الإسرائيلي المفقود عديال فيشلر، بعد عمليات بحث مكثفة.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن الجندي خرج من بوابة قاعدة "شيزفون" يوم الخميس الماضي حوالي الساعة التاسعة مساء، وكان يرتدي الزي العسكري "ب" الميداني ويرتدي قبعة عسكرية ويحمل سلاح M-16.

وأوضحت أن مئات الجنود وعناصر من قوات الشرطة شاركوا في عمليات البحث.

وبينت أيضا أن متطوعين من وحدة الإنقاذ "إيلات - أيلوت" وأفرادا من وحدة فرع العثور على المفقودين التابع لقسم القوى البشرية في القوات الإسرائيلية شاركوا في عمليات البحث.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية