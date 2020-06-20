مساعد رئيس البرلمان الإيراني يحذر السعودية والبحرين

حذر مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السعودية والبحرين من التطبيع مع إسرائيل.

وفي كلمة له يوم السبت خلال مراسم تأبين الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رمضان عبد الله شلح، قال عبد اللهيان إن "التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يقدم المساعدة للسعودية والبحرين ولن يضمن الأمن لهما ولا للمنطقة".

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وأضاف أنه "على السعودية أن تعلم بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني لعب بالنار".

ولفت إلى أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين "الشهيد القائد سليماني والفقيد شلح لاسيما اهتمامهما بوحدة الأمة الإسلامية".

وتابع قائلا: "الشهيد سليماني والفقيد شلح كانا ينظران إلى قضية فلسطين من بعدها العالمي.. الفقيد شلح كان يعتبر الكفاح ضد الكيان الصهيوني مقتصرا على طريق المقاومة، ونظرة سليماني أيضا كانت كنظرة الفقيد شلح ونصر الله في إنشاء حركة ثقافية مناهضة للصهيونية".

وختم بالقول :"ننصح بعض الحكام العرب بعدم الوقوف في الاتجاه المعاكس لقضية فسطين"، مؤكدا أن تحرير القدس وعد إلهي وكلام القائد الخامنئي في هذا الشأن نابع من تجاربه في المقاومة".

المصدر: RT + وكالات