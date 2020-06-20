طهران تعرب عن قلقها إثر اختبار باريس صاروخا عابرا للقارات

أفاد بيان عن وزارة الخارجية الإيرانية، بأن طهران تعرب عن قلقها لاختبار البحرية الفرنسية صاروخا عابرا للقارات يحمل رؤوسا نووية.

وجاء في البيان أن "اختبار البحرية الفرنسية للصاروخ M51 انتهاك للمادة السادسة من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، ولا يتوافق مع تعهد باريس بنزع السلاح النووي".

وأضاف أن الخارجية الإيرانية "تشعر بالقلق من التجربة الصاروخية الفرنسية وتدعو باريس إلى العمل بتعهداتها الدولية في مجال نزع السلاح النووي".

وتابع: "الأسلحة النووية تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين واختبارها أو تحديثها يضعف معاهدة الحد من الانتشار التي تعتبر حجر أساس لنزع السلاح النووي".

يذكر أن فرنسا دانت في فبراير الماضي إطلاق إيران صاروخا حمل قمرا صناعيا، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق تمت باستخدام تكنولوجيات تستعمل في صواريخ بالستية.

المصدر: RT