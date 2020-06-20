 
مباشر

بومبيو يعتبر إدانة الأمم المتحدة للعنصرية نفاقا

أخبار العالم

بومبيو يعتبر إدانة الأمم المتحدة للعنصرية نفاقا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o53u

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشدة "نفاق" مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، غداة تصويته على قرار يدين العنصرية المنهيجة ووحشية الشرطة.

إقرأ المزيد
بولتون يكشف المزيد من الفضائح عن ترامب..
بولتون يكشف المزيد من الفضائح عن ترامب.. "كدت أصاب بنوبة قلبية" بسببه

وقال بومبيو اليوم السبت، إن"مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يضم فنزويلا، وضم مؤخرا كوبا والصين، كان ولا يزال ملاذا للديكتاتوريين والديموقراطيات التي تتسامح معهم".

وأضاف: "اتفاق المجلس التصويت أمس على قرار يركز على الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة يعني أنه بلغ مستوى جديدا من الانحطاط".

واندلعت احتجاجات عنيفة في الولايات المتحدة منذ 25 مايو الماضي، ردا على مقتل أمريكيين من أصول إفريقية على يد عناصر الشرطة المتهمة بممارسة التمييز العنصري.

المصدر:"أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا