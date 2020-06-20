بومبيو يعتبر إدانة الأمم المتحدة للعنصرية نفاقا

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشدة "نفاق" مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، غداة تصويته على قرار يدين العنصرية المنهيجة ووحشية الشرطة.

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وقال بومبيو اليوم السبت، إن"مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يضم فنزويلا، وضم مؤخرا كوبا والصين، كان ولا يزال ملاذا للديكتاتوريين والديموقراطيات التي تتسامح معهم".

وأضاف: "اتفاق المجلس التصويت أمس على قرار يركز على الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة يعني أنه بلغ مستوى جديدا من الانحطاط".

واندلعت احتجاجات عنيفة في الولايات المتحدة منذ 25 مايو الماضي، ردا على مقتل أمريكيين من أصول إفريقية على يد عناصر الشرطة المتهمة بممارسة التمييز العنصري.

المصدر:"أ ف ب"