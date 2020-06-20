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صندوق التقاعد الهولندي يعلّق الاستثمار في بنكين إسرائيليين

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صندوق التقاعد الهولندي يعلّق الاستثمار في بنكين إسرائيليين
Reuters
تل أبيب
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قرر صندوق التقاعد الهولندي "ABP" وقف الاستثمار في البنكين الإسرائيليين "هبوعليم" و"لومي لي"، المتورطين في مشاريع بناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقالت المتحدثة باسم صندوق التقاعد الهولندي إن الموقع الذي تعمل فيه الشركات يلعب دورا في التقييمات والمعايير للاستثمار، وهي العائد، والتكاليف، والمخاطر، والاستدامة.

وأضافت: "نتوقع من الشركات العاملة في المناطق ذات المخاطر المتزايدة على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان أن تكون لديها سياسة لحقوق الإنسان".

وسبق أن أوقفت هيئة المعاشات الهولندية "PGGM" الاستثمار في البنوك الإسرائيلية عام 2014 لتورطها في انتهاكات حقوق الانسان، كون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية

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