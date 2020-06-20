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أعضاء في الشيوخ الأمريكي يحذرون إسرائيل من ضم أراض فلسطينية

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أعضاء في الشيوخ الأمريكي يحذرون إسرائيل من ضم أراض فلسطينية
Reuters Mussa Qawasma
الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية - أرشيف
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اعتبر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في بيان مشترك، أن خطة ضم إسرائيل أراضي فلسطينية في الضفة الغربية، "ستضر بأمن واستقرار المنطقة".

وكتب الأعضاء الثلاثة تشاك شومر، بوب مينينديز وبن كاردان، في البيان: "باعتبارنا داعمين أقوياء ومخلصين للعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، فنحن ملتزمون بالتعبير عن معارضتنا لمقترح ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب.. الدبلوماسية والمفاوضات هما الطريقان الوحيدان للتوصل إلى السلام في المنطقة".

وحذر أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ الشهر الماضي في رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، من أن "الضم الواسع وأحادي الجانب للمستوطنات في الضفة الغربية سيضر بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية بشكل كبير".

ووقع على الرسالة 18 سيناتورا، بينهم المرشحان الرئاسيان المحتملان السابقان، بيرني ساندرز وإليزابيث وورن، وكذلك السيناتور تيم كاين، الذي كان مرشح هيلاري كلينتون لمنصب نائب الرئيس في انتخابات العام 2016.

وحذر الموقعون من أن يقضي الضم على احتمال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، "وفرض واقع دولة واحدة بين البحر والأردن".

المصدر: "إسرائيل 24"

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