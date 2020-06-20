الصين تكشف جانبا من أحكام قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

ذكرت وكالة "شينخوا"، أن اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني استعرضت خلال جلستها المنعقدة من الخميس، مشروع قانون حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ.

وحسب "شينخوا"، فإن المشروع يتكون من 66 مادة في 6 فصول، هى المبادئ العامة، وواجبات مؤسسات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في حماية الأمن الوطني، والجرائم والعقوبات، والصلاحيات في قضايا الأمن الوطني، وتطبيق القانون والإجراءات، ومؤسسات حكومة الشعب المركزية في هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني، والأحكام التكميلية.

وأضافت "شينخوا" أن القانون الجديد ينص على إنشاء مكتب جديد للأمن القومي خاص بهونغ كونغ لجمع معلومات المخابرات والتعامل مع الجرائم التي تمس الأمن القومي، وأن أنشطة الأمن القومي ستعمل على حماية حقوق الإنسان وستكفل حرية التعبير والتظاهر.

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وبموجب القانون الجديد أيضا، يمكن لكاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، تعيين قضاة للنظر في قضايا الأمن القومي.

وقالت الصين إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة الأنشطة الانفصالية والرقابة ومكافحة الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية، لكن منتقدين للقانون الذي أثار قلقا بالغا لدى الولايات المتحدة وأوروبا، يخشون أن يؤدي إلى سحق الحريات التي تعتبر أساسية لوضع هونغ كونغ كمركز مالي عالمي.

المصدر: وكالات